В Узбекистане совместно с Францией создается совместное предприятие Uzenergoengineering-Assystem, которое займется проектированием всех типов электрических сетей и объектов энергетики «с применением инновационных технологий», сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Соглашение об этом подписано 24 сентября в ходе встречи в Минэнергетики с представителями французской компании Assystem Engineering and Operation Services, которая создает предприятие вместе с компанией «Узэнергоинжиниринг».

Подписанное соглашение стало еще одним этапом в сотрудничестве Минэнергетики с Assystem. Ему предшествовало заключение между партнерами меморандума о техническом сотрудничестве в области энергетики в мае.

В марте сообщалось о возможности создания совместного инжинирингового предприятия агентством «Узатом» и Assystem, они достигли договоренности о налаживании сотрудничества в области подготовки кадров и развития ядерной инфраструктуры Узбекистана.