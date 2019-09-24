Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана вынесло на обсуждение проект Концепции единой государственной информационной политики.

В документе отмечается, что сегодня госорганы взаимодействуют с общественностью и СМИ на недостаточном уровне, не уделяется должное внимание развитию узбекоязычного сегмента интернета, повышению медиаграмотности населения и подготовке журналистов.

Что такое единая государственная информационная политика? Концепция определяет ее как «комплекс системных мероприятий, средств и норм государства, направленный на обеспечение конституционного права граждан на свободу слова и доступа к информации, воспроизводство и распространение информации, удовлетворяющей интересы государства и гражданского общества, обеспечение конструктивного диалога между ними, развитие информационной сферы общества, а также регулирование информационных потоков и информационной деятельности государственных органов, общественных объединений, частных структур и организаций информационного профиля».

Предполагается, что концепция станет составной частью Концепции национальной безопасности Узбекистана и будет направлена на «обеспечение национальных интересов страны в информационной сфере».

«На ее основе формируются и осуществляются стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики Республики Узбекистан в информационной сфере, разрабатываются и реализуются целевые программы по осуществлению единой государственной информационной политики», — говорится в документе.

Проект концепции дает определения таким понятиям, как информационное пространство, информационное общество, информационная инфраструктура, контент, медиаобразование, медиаграмотность, угроза информационной безопасности, национальные интересы Узбекистана в информационной сфере.

Последним уделен целый раздел. В список национальных интересов включены обеспечение конституционных прав человека и граждан на получение и использование информации, открытости деятельности госорганов, защита частной жизни, обеспечение устойчивого функционирования и безопасности информационной и телекоммуникационной системы и инфраструктуры, предупреждение негативного информационно-идеологического влияния деструктивных сил на сознание и поведение населения, особенно молодежи, повышение культуры использования информации и другие.

Приоритетными направлениями реализации единой государственной информационной политики определены:

повышение уровня открытости деятельности госорганов;

развитие национальных СМИ, а также государственно-частного партнерства в сфере производства информационной продукции;

подготовка кадров в информационной сфере и повышение медиаграмотности населения;

формирование информационного общества в Узбекистане, повышение эффективности сферы информационных услуг, усиление позиций страны в сфере международного информационного обмена;

обеспечение информационной безопасности и предотвращение преступлений в сфере информационных технологий;

совершенствование законодательства и основных задач построения информационного общества.

Программой реализации концепции запланировано, в том числе, внесение изменений в законы «О средствах массовой информации» и «О защите профессиональной деятельности журналиста» (проект закона, II квартал 2020 года), разработка проекта закона «О телерадиовещании» (I квартал 2020 года), реализация комплекса правовых и организационных мер, предусматривающих обеспечение свободы СМИ и недопущение их подчинения конъюнктурным интересам власти и бизнеса, развитие рынка мобильных приложений и налаживание сотрудничества с зарубежными медийными структурами и социальными сетями.