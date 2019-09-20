18 сентября 2018 года компания Dream City Development открыла двери для своих первых клиентов. Девелопер вошел на рынок Узбекистана с амбициозными целями и большими планами на будущее, представив свой дебютный проект — высококлассный жилой комплекс Gardens Residence на территории Tashkent City. Несколькими месяцами позже компания презентовала второй проект, которым стал концептуальный ЖК Boulevard, также расположенный на территории международного делового центра.

Сегодня Dream City Development — это 199,5 тысяч кв. м застроенной территории, более 230 тысяч кв. м реализованной жилой и коммерческой площади, 122 зарубежных специалиста, 8 тысяч часов непрерывной работы и более 1,7 тысяч счастливых обладателей апартаментов в Tashkent City.

В день старта продаж недвижимости в Gardens Residence были проданы рекордные 124 квартиры, а первым владельцем апартаментов стал чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Наиболее ценным капиталом компании являются, несомненно, сотрудники. Для реализации всех задуманных идей компанией были привлечены ведущие местные и зарубежные специалисты в сферах проектирования, архитектуры, строительства и много других высококвалифицированных профессионалов. Результатом работы огромной команды стали благодарные клиенты, которые скоро начнут новую главу своей жизни в Tashkent City.

Заэтот год мы доказали, что высококлассная недвижимость — это мощный инвестиционный инструмент для страны таким большим потенциалом. Миссия компании Dream City Development создавать объекты недвижимости, которые соответствуют высоким стандартам качества. Наши проекты это современное пространство, жизнь в котором продуманная, комфортная и безопасная подвел итоги года Косим Умаров, директор компании Dream City Development.

Поздравить компанию Dream City Development c первым днем рождения приехала итальянская певица и композитор In-Grid. Посетив офис продаж, ознакомившись с реализуемыми проектами и предложениями, певица отметила, что это новый этап развития Узбекистана, который превосходит все ожидания и вполне может конкурировать с мировыми объектами недвижимости.





На сегодняшний день компанией реализуются апартаменты и коммерческая недвижимость в эксклюзивном жилом комплексе и шопинг-авеню Boulevard. Это 110 тысяч кв. м продуманной до мелочей недвижимости для комфортабельной и беззаботной жизни в МДЦ Tashkent City.

Несомненно, Dream City Development — это новый уровень, определяемый подходом к работе, высокими требованиями к самим себе и достойными Узбекистана проектами. Компания уверена, что этот год лишь начало еще более грандиозных побед в будущем.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога от площади Дружбы народов в сторону пр. А. Навои

График работы офиса продаж: с 9:00 до 19:00, без выходных

Сайт: dreamcity.uz

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