Enter Engineering Ltd является одной из ведущих компаний, специализирующихся на строительстве промышленных объектов на территории Республики Узбекистан. С 2016 года компания осуществляет проект по запуску современного комплекса по производству аммиака и карбамида на АО Navoiyazot.





Используемые на Navoiyazot первая и вторая очереди по производству аммиака ввелись в эксплуатацию в 1960-х годах и давно устарели. Производства работают с перерасходом энергии, поэтому их выводят из эксплуатации. В настоящее время идет строительство нового комплекса по производству минеральных удобрений с внедрением современных энергосберегающих технологий.





Сдача объекта в эксплуатацию позволит получать в год 660 тысяч тонн аммиака и 577,5 тысяч тонн карбамида, расширить ассортимент производимых на их основе минеральных удобрений. Для реализации проекта заключен контракт с объединением японских компаний Mitsubishi Heavy Industries Ltd и Mitsubishi Corporation на условиях под ключ.

Современный комплекс возводится в рамках постановления президента о мерах по реализации инвестиционного проекта «Строительство производства аммиака и карбамида на Navoiyazot» от 21 июля 2015 года.





Строительство современного комплекса по производству минеральных удобрений с внедрением современных энергосберегающих технологий не только способствует обеспечению внутреннего рынка востребованной продукцией, но и значительно скажется на повышении экспортного потенциала отрасли и республики в целом.

С введением в эксплуатацию комплекса объемы производства аммиака и аммиачной селитры увеличатся почти в два раза. При этом в разы сократится потребление теплоэнергетических ресурсов. Инновационные технологии отвечают современным мировым стандартам и нацелены на снижение уровня вредных выбросов в окружающую среду.

Создание нового производства позволит обеспечить работой около пятисот человек. Это станет позитивным толчком в развитии Навоийской области.

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