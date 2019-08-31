В Ташкенте запустился геосервис 2GIS — трехмерная карта города с автомобильным навигатором и справочником организаций, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

На карте имеется более 217 тысяч зданий, а в справочнике — информация о 35 тысячах организаций, включая график их работы, контакты и способы оплаты услуг.

«Пешие специалисты 2GIS собрали информацию о 37 тысячах подъездов жилых домов с диапазонами квартир. Это значит, что по номеру квартиры можно узнать, в какой подъезд заходить», — отмечается в сообщении.

Приложение может подсказать средний чек в кафе и ресторанах, показать ближайшую открытую аптеку, построить маршрут на общественном транспорте или автомобиле, а в мобильном приложении — запустить навигатор.

Сервис доступен жителям Ташкента в виде бесплатного мобильного приложения для iPhone, смартфонов на Android и в онлайн-версии на сайте 2gis.uz.

2GIS выпускает справочники-карты с 1999 года, головной офис находится в Новосибирске. Сервис представлен в 389 городах в девяти странах.