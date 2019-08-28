Сборная Узбекистана по волейболу завоевала серебряную медаль чемпионата Центральной и Южной Азии среди мужчин. Турнир проходил с 19 по 24 августа в столице Непала — Катманду, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В групповом этапе национальная команда обыграла Бангладеш, Туркменистан и Афганистан, а в полуфинале — Мальдивы. В финале волейболисты Узбекистана проиграли сборной Кыргызстана со счетом 24:26, 25:27, 19:25.

По итогам турнира волейболисты Дилмурод Сатторов и Исломжон Собиров получили награды в номинациях «Самый лучший либеро» и «Самый лучший нападающий».