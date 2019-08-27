В 2020—2021 годах представительства Агентства по внешней трудовой миграции при Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана откроются в Стамбуле (Турция), Нур-Султане (Казахстан), Дубае (ОАЭ) и в четырех российских городах: Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде, Пятигорске. Это предусмотрено постановлением правительства от 23 августа.

До 1 января 2020 года в структуре центров профессионального обучения Минтруда создадут центры предвыездной ориентации граждан, направляющихся на работу за рубеж. В них будет проводиться краткосрочное обучение, переобучение и повышение квалификации по востребованным на зарубежном рынке труда специальностям и иностранным языкам, а также тестирование и подтверждение профессиональной компетенции выезжающих на работу.

Кроме того, до 1 марта 2020 года Минтруда поручено провести переговоры с рядом регионов России по открытию в Узбекистане филиалов российских органов и организаций, уполномоченных оказывать услуги по подготовке и выдаче разрешения (патента) на осуществление временной трудовой деятельности на территории РФ.

В специализированных кассах при Агентстве по внешней трудовой миграции теперь разрешено продавать билеты зарубежных авиационных, железнодорожных и автомобильных перевозчиков.

Трудовых мигрантов будут страховать от рисков отказов в выдаче патента и других разрешительных документов на работу и невозврата кредитов, выданных для оплаты транспортных и иных расходов по трудоустройству за рубежом. Они также смогут оформить полис добровольного страхования на территории Узбекистана.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал указ, по которому трудовым мигрантам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, выделят почти 3500 квартир.