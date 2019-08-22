В 2020 году трудовым мигрантам Узбекистана, нуждающимся в улучшении жилищных условий, выделят 3462 квартиры в многоквартирных домах в рамках реализации государственных программ по строительству жилья. Об этом говорится в указе президента об усилении гарантий защиты граждан Узбекистана, работающих за рубежом, и членов их семей от 20 августа, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Кроме того, в документе предусмотрено внедрение механизма оплаты трудовыми мигрантами платежей по кредитам, полученным в Узбекистане, в российских рублях через «Азия инвест банк» и другие российские банки-партнеры, в том числе через электронные платежные системы.

С 1 октября будет внедряться практика предоставления микрозаймов сроком на 1 год, с ускоренным оформлением его выдачи в течение 1 банковского дня с пакетом документов (паспорт, заявление и ходатайство органа по труду), на оплату расходов, связанных с трудоустройством за рубежом, в размере 2 млн сумов. Ставка составит 10% в 2019—2020 годах и 12% — в 2021 году.

Страховым компаниям будут предоставляться единовременные субсидии на покрытие суммы страховой премии по страхованию жизни и здоровья граждан и других рисков в период их работы за рубежом 1 раз в год в размере 50 тысяч сумов на каждого застрахованного трудового мигранта.

Согласно указу будет образована Республиканская комиссия по вопросам внешней трудовой миграции. В структуре Кабинета Министров создадут Департамент по вопросам защиты прав и поддержки граждан Узбекистана, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом.

До 1 октября в рамках разрабатываемой информационной системы «Единая национальная система труда» будет внедрен программный комплекс labor-migration. Для получения предусмотренных указом кредитов, субсидий, микрозаймов и квартир мигрантам нужно будет зарегистрироваться в этом программном комплексе.