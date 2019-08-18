Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном по итогам первого полугодия текущего года составил 257 млн долларов США, что в 2,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом было сказано на встрече министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде 16 августа.

«Беспрецедентная» активизация сотрудничества двух стран достигнута благодаря твердой политической воле лидеров Узбекистана и Туркменистана, отмечалось на переговорах.

В ходе беседы обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективные направления развития узбекско-туркменских связей. Кроме того, рассмотрено взаимодействие в рамках ООН, СНГ, Международного фонда спасения Арала и других глобальных и региональных организаций.

Абдулазиз Камилов был в Ашхабаде для участия в очередном раунде межмидовских политических консультаций.