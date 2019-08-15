Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют к узбекскому суму, которые вступают в силу с пятницы, 16 августа.

Доллар США подорожал на 179 сумов до 9061 сума, евро — на 163,84 сума до 10092,14, российского рубля — на 2,09 сума до 138,47 сума.

Со второй половины июля наблюдается ускоренный рост курса доллара. Центробанк вторую неделю подряд дважды обновляет курсы валют (раньше курсы обновлялись только со вторника).

В недавнем заявлении ЦБ объяснял резкое падение курса сума к доллару обесценениям национальных валют стран-основных торговых партнеров Узбекистана и увеличениям спроса на иностранную валюту со стороны компаний-импортеров.

С учетом этого регулятор перешел на более широкий коридор дневного колебания валютного курса при проведении валютных интервенций.