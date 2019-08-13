С 1 ноября Государственный комитет по развитию туризма начнет формировать перечень сходов граждан (поселков, кишлаков, аулов, а также махаллей городов, поселков, кишлаков и аулов), обладающих наибольшим туристским потенциалом. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан».

При создании на территории таких сходов граждан не менее 20 семейных гостевых домов и оказании не менее 5 видов услуг для туристов (за исключением услуг по проживанию и питанию) Госкомтуризма будет присваивать им статус «Туристская махалля», «Туристский кишлак» или «Туристский аул».

В интервью «Газете.uz» заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов пояснил: «Например, в какой-то махалле или кишлаке 20 домохозяйств собираются и говорят, что хотят создать на базе своей махалли или аула туристический центр, точку привлечения туристов, они переоформляются, создаются комнаты для туристов, проходят сертификацию и регистрируются как семейные гостевые дома».

«В соседнем доме работает ремесленник, проводятся мастер-классы по приготовлению национальных блюд, семья купит лошадь [для экскурсий] по горам, устраивают вечерние театрализованные шоу в национальном стиле — келим-салом, бешик-туй. Или же элементарно поставить топчаны или бассейн, барбекю-зону. При этих условиях махалли получают соответствующий статус, и этим махаллям Госкомтуризма оказывает поддержку по предоставлению услуг, созданию своего сайта, профиля в различных сайтах», — рассказал Азиз Абдухакимов.

В 2020—2021 годах до 5 сходов граждан, которым присвоен «туристский» статус, будут в приоритетном порядке включены в государственные программы «Обод кишлок» и «Обод махалла».

«Сразу предупреждаю, что никакой речи о сносах не будет идти, — заявил вице-премьер. — Мы будем создавать им инфраструктуру — дороги, стабильное электроснабжение и другое. Это мотивирует людей стремиться к чему-либо, у них появляется заинтересованность».

«Мы делаем „Обод махалла“ и все, а у людей нет дохода. Это должен быть взаимный процесс. Мы таким образом хотим, чтобы туризм проник в самые дальние кишлаки. Кроме того, там появится занятость, люди будут обеспечены работой», — сказал он.

«Я думаю, что это даст своего рода подъем. У людей появится цель — сделать туристический кишлак привлекательным, — считает Азиз Абдухакимов. — Люди не будут ссорить на улицах, попытаются облагородить, сохранить аутентичность. Очень важно, чтобы в этих кишлаках фасад домов сохранялся очень старым, чтобы они не сносили старые дувалы (глинобитные стены — ред.)… Путь он кривой, но его аккуратно украсят. Не надо там „минералкой“ или современным алюкобондом закрывать фасады домов. Пусть будут плоские крыши. В первую очередь, я думаю, туристов будет привлекать аутентичность».

«На самом деле это очень большая проблема, — продолжил заместитель премьер-министра. — Сейчас многие развитые страны тратят миллионы долларов на аутентичность сельской жизни, традиционного кишлака, аула, махалли. У нас, слава Богу, это еще сохранилось, но это быстро уничтожается. Понятно, что люди ездят за границу, зарабатывают деньги, а после возвращения делают современную крышу, фасад. А это уже иностранцев не привлекает. Пусть внутри будет современно — холодильник, туалет, но сохранение ауры традиционного кишлака — это тоже большая задача».