Министерство иностранных дел Афганистана выразило недовольство официальным приемом в Узбекистане делегации политического офиса движения «Талибан» в Дохе во главе с его руководителем муллой Бародаром Ахундом. Об этом говорится в сообщении афганского МИДа, опубликованном в Twitter.

МИД Узбекистана сообщал о встрече с представителями политического офиса «Талибан» в Ташкенте 8 августа. В сообщении говорилось, что стороны обсудили вопросы, связанные с продвижением мирного политического процесса в Афганистане для установления в стране устойчивого и долгосрочного мира.

«Глава политического офиса Движения „Талибан“ поддержал предложение о проведении очередного раунда межафганского диалога в городе Самарканде. Им отмечена его своевременность и актуальность в свете нынешних реалий в Афганистане и выражена благодарность за готовность создания необходимых условий для проведения этой встречи», — отмечается в сообщении.

В заявлении МИД Афганистана говорится: «Афганистан всегда приветствовал международное и региональное сотрудничество, особенно сотрудничество соседних стран, в мирном процессе в Афганистане. Республика Узбекистан как дружественная и соседняя страна выразила свою готовность в этом отношении».

«Однако официальный прием представителей „Талибан“ и динамика переговоров не являются свидетельством содействия Республикой Узбекистан мирным переговорам между правительством Исламской Республики Афганистан и представителями движения „Талибан“», — отмечается в заявлении.

«Мы призываем все страны, особенно наших соседей, уважать руководство и участие народа и правительства Исламской Республики Афганистан в мирном процессе», — подчеркивается в заявлении.

Из сообщений и фотографий, опубликованных представителем «Талибан» в Twitter, следует, что помимо Ташкента делегация движения побывала в Самарканде и Бухаре.

Эркинжон Турдимов одевает на Бародара Ахунда чапан. Фото: Zabehulah_M33 / Twitter.

9 августа делегацию «Талибан» в Самарканде встретил хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов. Представители движения посетили мемориальный комплекс имама Аль-Бухари и мавзолей Кусама ибн Аббаса в комплексе Шахи-Зинда.

Уктам Барноев на встрече с делегацией. Фото: Zabehulah_M33 / Twitter.

10 августа делегация посетила Бухарскую область, где осмотрела священные места. Делегацию встретил хоким области Уктам Барноев.

11 августа, в день празднования Курбан хайита, представители движения прочитали молитву в ташкентской мечети.