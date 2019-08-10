Новые приборы учета электроэнергии фиксируют весь объем электроэнергии, который проходит через них, заявил заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев на пресс-конференции в пятницу. На «завышенные» показатели smart-счетчиков жаловались многие пользователи в соцсетях.

Замминистра отметил, что новые электронные счетчики более чувствительные, чем индукционные (механические) приборы, которые из-за изношенности механизмов недоучитывают энергопотребление.

«Я лично не верю. В приборе учета мы применили достаточно интеллектуальную систему распознавания несанкционированного потребления электроэнергии… При их разработке мы попытались предотвратить [десятки видов хищения электроэнергии]. Этому счетчику все равно, куда вы отводите нулевой провод. Он все равно будет считать. Если проводится отдельный фазовый провод мимо счетчика, счетчик все равно будет его учитывать, так как ноль идет обратно», — объяснил он.

Старые счетчики могли не фиксировать энергопотребление каждого прибора. Работа кондиционера могла учитываться с погрешностью 20−30%, подчеркнул замминистра. Минэнерго пообещало оповестить население о том, что новые приборы учета энергии гораздо более чувствительные. Если абонент не согласен с показаниями счетчика, он может письменно обратиться в электроснабжающую организацию.

Обязательная поверка новых счетчиков проводится каждые 10 лет. Процедура поверки максимально прозрачная, заверил Шерзод Ходжаев. Прибор снимается при потребителе, который затем должен обратиться в любое отделение агентства «Узстандарт».

Если экспертиза выявит, что счетчик работал с погрешностями, будет определена ее степень. Потребитель должен принести результаты экспертизы в электроснабжающую организацию, которая обязана вернуть ему сумму стоимости экспертизы и произвести перерасчет. Средства возвращаются потребителю либо зачисляются в счет будущих платежей. Если прибор исправен, все расходы несет потребитель.

Замминистра признал, что приборы учета не всегда устанавливаются правильно и в присутствии владельцев. Потребители жалуются на неуважительное отношение сотрудников РЭС и невозможность дозвониться до обслуживающей организации.

В течение месяца РЭС должны запустить единый короткий номер call-центра. «Чтобы всегда можно было дозвониться, получить адекватный ответ и чтобы обращения записывались. Мы проконтролируем, чтобы это было сделано к середине сентября», — отметил Шерзод Ходжаев.

Он добавил, что проблема завышенных показателей приборов энергоучета может заключаться и в плачевном состоянии внутридомовых сетей, которые находятся на балансе ТЧСЖ.

«Возможно, настало время задуматься о том, чтобы эти сети также обслуживались РЭС. А возможно, есть смысл пересмотреть подход к ТЧСЖ. И часть денег, которые платят жильцы, должна направляться на поддержание внутридомовой проводки. Деньги должны направляться действительно на эти нужды. Вопрос острый, нам надо будет очень хорошо подумать, чтобы принять единственно верное решение», — резюмировал замминистра.

Накануне Антимонопольный комитет попросил потребителей присылать обращения по фактам возможной накрутки показаний новых счетчиков. «Вновь установленные и устанавливаемые приборы учета электрической энергии закуплены АО „Узбекэнерго“ согласно техническим требованиям, сертифицированы и должным образом поверены», — отметили в АМК.

Новые приборы учета электрической энергии разработаны Elektron xisoblagich, Toshelektroapparat и южнокорейской KT Corporation. К концу 2021 года все потребители Узбекистана должны полностью перейти на современные счетчики. На начало июля в 24 районах и городах было установлено более 872 тысяч новых счетчиков. К концу года планируется установить еще более 2 миллионов, сообщало УзА.