Работа по строительству и благоустройству не должна наносить ущерб неприкосновенности частной собственности и быть причиной недовольства людей, говорится в статье депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Расула Кушербаева, опубликованной УзА.

По его мнению, снос домов граждан, «проводимый якобы на основе „потребностей государства и общества“ и не всегда осуществляемый в соответствии с законом, становится самым болезненным вопросом на сегодняшний день».

«Какие бы усилия не прилагала общественность для предупреждения подобных ситуаций, полномочия по принятию решения о сносе или его остановке находятся в распоряжении местных хокимиятов. В большинстве случаев они не обращают внимания на требования, указанные в законах, указах и постановлениях правительства, и проявляют активность в необдуманном сносе зданий», — отмечается в статье.

Депутат предложил разрешить и осуществлять снос недвижимости юридических и физических лиц в судебном порядке по заключительному решению суда.

«Все это должно быть отражено в законе, полномочия хокимов в этом деле необходимо отменить. Вместе с тем следует строго запретить решение вопроса о неприкосновенности недвижимости граждан на основе различных протоколов и постановлений, не являющихся нормативно-правовыми документами», — подчеркнул он.

Наличие судебного процесса позволит гражданам или предпринимателям открыто защищать свои иски перед общественностью, считает депутат.

«В этом и заключается основная разница между судом и хокимиятом: в некоторых случаях хокимияты для своевременного исполнения поручений даже не выслушивают людей, суды же обязаны выслушать претензии граждан в установленные сроки и при соблюдении порядка», — говорится в статье.

Депутат добавил, что суды также должны прийти к коллективному решению о защите от различных воздействий, открыто заявлять о том, какие гарантии им необходимы для обеспечения их независимости и невыполнения «заказных» дел".

«Думаю, в настоящее время нет более демократического пути для решения проблемы сносов, чем справедливое решение суда без нарушения законных прав человека», — подчеркнул Расул Кушербаев.

При этом суды должны быть подотчетны и открыты перед общественностью, а активисты и пресса иметь возможность для беспрепятственного участия в судебных процессах, отметил он. .