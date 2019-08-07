Правительство Узбекистана постановлением от 7 августа внесло изменения в утвержденный в июне административный регламент, касающийся приема детей в первые классы общеобразовательных школ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства народного образования. В этом году действие регламента распространяется на 81 школу Ташкента.

В связи с претензиями к порядку приема по дополнительной квоте (для детей, не попавших в основную квоту по микроучастку. школы) на основе единоразовой платы, устанавливаемой наблюдательным советом школы, эта плата отменена.

Кроме того, учитывая предложения многих родителей, для устройства ребенка в школу теперь нужно обратиться непосредственно в школу, а не в центр государственных услуг.

Прием детей по дополнительной квоте будет осуществляться с 10 по 31 августа. Квота будет определена исходя их возможностей учебного заведения.

На сегодняшний день в 81 школу согласно своим микроучасткам приняты около 4000 детей. МНО отмечает, что в предыдущие годы приему детей в эти школы мешали искусственные препоны, из-за которых тысячи детей были вынуждены учиться в школах, отдаленных от места жительства.

В министерстве напомнили, что в указанных школах наблюдается переполненность классов, в связи с чем родителям рекомендуется устраивать детей в остальные 228 школ по своим микроучасткам.