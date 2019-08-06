ALOHA Mental Arithmetic (аббревиатура от Abacus Learning of Higher Arithmetic) — это международная программа ментальной арифметики, предназначенная для детей в возрасте от 5 до 13 лет, которая способствует гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга и проходит в увлекательной игровой форме.

2 июня 2019 года состоялось грандиозное событие в рамках Узбекистана — прошли Третьи национальные соревнования по ментальной арифметике ALOHA Mental Arithmetic, главным организатором которых выступили руководители учебных центров ALLOMA, являющихся Генеральными представителями программы ALOHA Mental Arithmetic в Республике Узбекистан.

Это прекрасная возможность для детей показать свои способности, получить награду за лучший результат, а также весело и с пользой провести время со своими друзьями и семьей. Ведь ментальная арифметика — это не просто модный тренд. Это цельная систематизированная методика, благодаря которой ребенка можно не только научить считать быстрее калькулятора, но и развить в нем творческий потенциал, способность анализировать и критически мыслить. Она помогает развитию всего головного мозга и улучшает фундаментальные навыки, такие как память, концентрация и творчество, которые укрепляют уверенность и способствуют достижению успеха во всех сферах жизни.

На сегодняшний день по запатентованной программе ALOHA Mental Arithmetic успешно обучаются более 4 миллионов детей в более чем 4000 центрах, находящихся в 40 странах, включая США, Канаду, Россию, Мексику, Великобританию, Германию, Ирландию, Испанию, Индию, Китай, Малайзию и другие. Международное представительство в Узбекистане с головным офисом в Ташкенте открылось осенью 2016 года и стало первой лицензированной школой ALOHA Mental Arithmetic среди стран представителей СНГ.





После прохождения базового курса программы дети смогут с легкостью выполнять такие операции, как сложение, вычитание, умножение, деление. Далее, не останавливаясь на достигнутом, программа ALOHA Mental Arithmetic предлагает освоить особые знания и навыки, которые можно получить только в представляющих ее учебных центрах. На более продвинутых этапах дети учатся выполнять операции с дробями, возводить в квадрат, извлекать квадратный корень, а также комбинировать все вышеуказанные операции.





Не секрет, что наиболее интересным и интригующим фактором является возможность попытать свои силы на различных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах. ALOHA Mental Arithmetic регулярно проводит национальные и международные соревнования среди учеников своих филиалов по всему миру.

20 июля 2019 года в Фошане (Китай) состоялись Международные соревнования по ментальной арифметике ALOHA Mental Arithmetic 2019, на которых выявили наиболее умных детей со всего мира, среди обучающихся по данной программе.





В 2017 году представители Узбекистана уже показали прекрасные результаты в Куала-Лумпуре (Малайзия), а в 2018 году превзошли свой результат на Международных соревнованиях в Москве. В Малайзии Узбекистан представлял 21 ученик центра ALOHA Mental Arithmetic, а в России — 32 участника, из них 28 детей получили высшие награды и титулы.

Участники соревновались в нескольких категориях и должны были решить 70 арифметических примеров различной степени сложности в течение 5 минут. Преподаватели центра вели активную подготовку, и дети в очередной раз с достоинством представили честь республики на международной арене.





На этот раз в Китае Узбекистан представляли 8 детей: все представители заняли почетные призовые места, наивысшие звания чемпионов и возвращаются на Родину настоящими победителями с медалями, кубками и грамотами.

Команда центров приглашает записаться на бесплатные пробные занятия и стать частью большой и дружной семьи ALOHA.

Телефон единого call-центра ALOHA Mental Arithmetic: (+998) 71−207−00−46, (+998) 90−168−00−46.

Сайт: alohauzbekistan.uz

Telegram: t.me/alohauzbekistan

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