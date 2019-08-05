Спортсмены Узбекистана завоевали две золотые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Румынии. Соревнование проходило 1−4 августа в Питешти среди гребцов до 23 лет, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Узбекистан представляли 19 спортсменов, их сопровождали трое тренеров. Каноистки Дилноза Рахматова и Нилуфар Зокирова стали чемпионами мира, показав результат 43,340 секунды на дистанции 200 м. Серебряную медаль завоевала команда Польши, бронзовую — команда Беларуси.

Еще одну золотую медаль в копилку сборной Узбекистана принес Артур Гулиев. В одиночной гонке на 200 м он пересек финишную черту за 38,717 секунды. Второе место занял испанец Пабло Грана, третьим стал представитель Болгарии Ангел Кодинов.

В августе в Венгрии пройдет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди взрослых, на котором будут разыграны лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.