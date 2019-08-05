Сотрудники Инспекции по контролю в сфере экологии и охраны окружающей среды задержали браконьеров, незаконно охотившихся на джейранов, в Тахтакупырском районе Каракалпакстана. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Браконьеры были задержаны 3 августа вблизи населенного пункта «Коныраткол». В качестве вещественных доказательств у них изъяты охотничье ружье, прожектор, пули и патроны и туши трех застреленных джейранов, включенных в Красную книгу Узбекистана.

Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного животному миру, и размер штрафа. Итоги расследования будут объявлены дополнительно, отметили в Госкомэкологии.