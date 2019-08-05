Шахноза Шавкатовна Мирзиёева назначена начальником Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МДО. Информация о новом управлении в структуре министерства содержится в постановлении Кабинета Министров Узбекистана от 1 августа (№640).

С декабря 2017 года младшая дочь президента работала заместителем начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития МДО Елены Тен. Оно преобразовано в Управление координации деятельности дошкольных образовательных организаций, анализа и стратегического развития.