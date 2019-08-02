Flyin Up намерены выпустить официальный кавер на трек Mama британской электро-поп-группы Clean Bandit. Музыканты исполнили ее в 2018 году, и сейчас хит набрал 3,2 млн продаж по всему миру.

Flyin Up переосмыслили оригинальный трек в своем стиле. В кавере команда делится своим пониманием того, что значит быть открытым для большего.

Ринат Байбурин, гитарист группы Flyin Up, прокомментировал: «Когда мы услышали, что появилась возможность создать официальный кавер на песню Clean Bandit „Mama“, мы были сильно удивлены и озадачены. Так как мы пишем свои песни в жанре атмосферного психоделического рока, а тут современная поп-музыка. Чтобы передать задорность оригинала, мы приняли, наверное, единственно правильное для нас решение и сделали кавер в стиле панк-рока. Не часто у вас есть возможность смешать два разных жанра музыки в одном треке».





«Работа с поп-музыкой стала для нас новым опытом, и нам было очень весело. Наш панк-рок-кавер оригинального трека звучит достойно, и мы думаем, что Clean Bandit он понравится. Мы надеемся, к каверу благосклонно отнесутся и наши слушатели тоже», — сообщает Flyin Up.

Кавер группы Flyin Up на трек Clean Bandit «Mama» задуман вдохновить фанатов музыки на большее, побуждая их открыть свой разум для новых и разнообразных событий, опыта и впечатлений.

На правах рекламы.