Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Беларуси Александр Лукашенко 1 августа провели переговоры во Дворце Независимости в Минске, сообщила пресс-служба главы государства.

«За последние два года мы с вами полностью перевернули наши отношения, а, по сути, заново их создали. И за это время мы сделали больше, чем за все предыдущие 25 лет», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что товарооборот между Узбекистаном и Беларусью не отвечает требованиям времени, и его важно последовательно наращивать.

«Ваша инициатива [связать регионы] в сотрудничестве — это „фишка“ данного визита», — подчеркнул Александр Лукашенко. «То, что главы региональных администраций заключили массу договоров по сотрудничеству — это главное. Наше дело — открыть дорогу, и мы ее открыли», — добавил он.

Шавкат Мирзиёев отметил, в Узбекистане придают приоритетное значение расширению партнерства с Беларусью. «Мы создали хорошую базу для взаимных обменов. На всех уровнях есть обоюдное желание сотрудничать. Нам сегодня важно проанализировать достигнутое, а также совместно определить точки роста, где мы можем успешно работать на перспективу», — подчеркнул он.

Глава Узбекистана заверил, что в ближайшее время будет обновлена дорожная карта сотрудничества двух стран, в ней будут закреплены конкретные поручения по решению проблемных вопросов, которые обсуждались во время нынешнего визита, сообщает информационное агентство Belta.by.

В числе приоритетов сотрудничества на ближайшую перспективу Шавкат Мирзиёев назвал сохранение и наращивание динамики товарооборота и приведения к единым стандартам ведения подсчетов объемов взаимной торговли. Страны заинтересованы в создании совместных кластеров в сельском хозяйстве и текстильной отрасли для освоения рынков третьих стран, отмечает агентство.

Президенты также обсудили перспективы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, промышленной кооперации, обмена технологиями. «Мы можем предложить емкий внутренний рынок, а также кратчайший выход на исключительно перспективный рынок Афганистана, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Объединив усилия, Беларусь и Узбекистан могли бы внести достойный вклад в восстановление этой многострадальной страны».