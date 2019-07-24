Экономические суды за первое полугодие рассмотрели 95418 дел. Приняты судебные решения о взыскании в пользу истцов 5,8 трлн сумов. Количество рассмотренных дел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 63,5%, сообщил «Газете.uz» представитель пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Наибольшее количество количество дел рассмотрено экономическими судами Ташкента, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Андижанской и Джизакской областей.

Большая часть дел, то есть всего 61058, были рассмотрены непосредственно на местах в выездных судебных заседаниях. С помощью видеоконференций рассмотрено 2049 экономических дел, что позволило сэкономить средства сторон на сумму более 1,5 млрд сумов.

Рассмотрены 15642 дела, касающихся защиты прав субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, в их пользу взысканы средства на сумму 623,8 млрд сумов.

Основную часть дел, рассмотренных экономическими судами, составили дела, вытекающие из договоров о поставке продукции, контрактации, кредите и оказании коммунальных услуг.

Судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда Узбекистана в надзорном порядке рассмотрела 327 надзорных жалоб и протестов. Отменены 170 решений, принятых нижестоящими судами, и изменены 62 судебных акта.