Филиал Астраханского государственного технического университета (Россия) создается в Ташкентской области, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана со ссылкой на постановление правительства от 19 июля.

Вуз будет готовить кадры по четырем направлениям бакалавриата и специальностям магистратуры: водные биоресурсы и аквакультура, экология и природопользование, технология производства и переработки рыбных продуктов, экономика рыбоводства. Выпускникам филиала выдается диплом АГТУ, признаваемый в Узбекистане.

Прием студентов в вуз начнется с 2020/2021 учебного года. В этом учебном году Ташкентский государственный аграрный университет совместно с филиалом продолжит подготовку кадров в русскоязычной группе по направлению бакалавриата «Водные биоресурсы и аквакультура» в очной форме на платно-контрактной основе.



