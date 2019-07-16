Глобальный экологический фонд (ГЭФ) выделил 4 млн долларов США на развитие низкоуглеродного транспорта в Ташкенте.

Проект направлен на создание условий для применения экологически чистых видов транспорта, внедрение автоматизированного мониторинга состояния и источников загрязнения окружающей среды и «зеленой» городской инфраструктуры.

Проект, который будет реализован в 2019−2023 годах, разработан Программой развития ООН (ПРООН), хокимиятом Ташкента и Городским управлением по экологии и охране окружающей среды.

Как сообщила пресс-служба Госкомэкологии, реализация этого и других проектов с участием ГЭФ обсуждалась на региональном семинаре ГЭФ в Минске (Беларусь) в период 9−12 июля.

В апреле делегация из Ташкента посещала завод «Белкоммунмаш» в Минске, чей электробус модели Е420 Vitovt Electro, как ожидается, в этом году появится на улицах столицы Узбекистана.

До конца текущего года Госкомэкологии планирует внести через ПРООН, Всемирный банк и ФАО на одобрение совета ГЭФ еще три новых проекта на общую сумму гранта в 11,1 млн долларов США.

Эти проекты нацелены на сохранение и устойчивое использование экосистем Приаралья, устойчивое управление лесами в засушливых регионах Узбекистана, а также повышение энергоэффективности в социальных зданиях страны.

Проекты, в частности, предусматривают комплексный анализ состояния водоснабжения и моделирование оптимальных вариантов землепользования в регионе Приаралья. Планируется создать пять новых охраняемых природных территорий на площади 2,4 млн га и обеспечить охрану всех видов флоры и фауны в Каракалпакстане.

Кроме того, намечено внедрение практик устойчивого управления лесами в Джизакской, Самаркандской, Навойиской и Бухарской областях, модернизация отопительных котлов на объектах теплоснабжения и системы освещения в учреждениях социальной сферы до 2022 года, а также разработка национальных стандартов и технических регламентов по энергоэффективности и энергосбережению в зданиях и сооружениях.

Ранее Программа малых грантов (ПМГ) ГЭФ выделила 1 млн долларов для поддержки частного сектора в интеграции инновационных экологических технологий. Финансирование ПМГ ГЭФ может снизить финансовые риски внедрения таких технологий, решить экологические вопросы на местном уровне и поддержать инициативные проекты.

За 1994−2018 годы ГЭФ одобрил 22 национальных проекта Узбекистана на общую сумму 49 млн долларов.