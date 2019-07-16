Глобальный экологический фонд (ГЭФ) выделил 4 млн долларов США на развитие низкоуглеродного транспорта в Ташкенте.
Проект направлен на создание условий для применения экологически чистых видов транспорта, внедрение автоматизированного мониторинга состояния и источников загрязнения окружающей среды и «зеленой» городской инфраструктуры.
Проект, который будет реализован в 2019−2023 годах, разработан Программой развития ООН (ПРООН), хокимиятом Ташкента и Городским управлением по экологии и охране окружающей среды.
Как сообщила пресс-служба Госкомэкологии, реализация этого и других проектов с участием ГЭФ обсуждалась на региональном семинаре ГЭФ в Минске (Беларусь) в период 9−12 июля.
В апреле делегация из Ташкента посещала завод «Белкоммунмаш» в Минске, чей электробус модели Е420 Vitovt Electro, как ожидается, в этом году появится на улицах столицы Узбекистана.
До конца текущего года Госкомэкологии планирует внести через ПРООН, Всемирный банк и ФАО на одобрение совета ГЭФ еще три новых проекта на общую сумму гранта в 11,1 млн долларов США.
Эти проекты нацелены на сохранение и устойчивое использование экосистем Приаралья, устойчивое управление лесами в засушливых регионах Узбекистана, а также повышение энергоэффективности в социальных зданиях страны.
Проекты, в частности, предусматривают комплексный анализ состояния водоснабжения и моделирование оптимальных вариантов землепользования в регионе Приаралья. Планируется создать пять новых охраняемых природных территорий на площади 2,4 млн га и обеспечить охрану всех видов флоры и фауны в Каракалпакстане.
Кроме того, намечено внедрение практик устойчивого управления лесами в Джизакской, Самаркандской, Навойиской и Бухарской областях, модернизация отопительных котлов на объектах теплоснабжения и системы освещения в учреждениях социальной сферы до 2022 года, а также разработка национальных стандартов и технических регламентов по энергоэффективности и энергосбережению в зданиях и сооружениях.
Ранее Программа малых грантов (ПМГ) ГЭФ выделила 1 млн долларов для поддержки частного сектора в интеграции инновационных экологических технологий. Финансирование ПМГ ГЭФ может снизить финансовые риски внедрения таких технологий, решить экологические вопросы на местном уровне и поддержать инициативные проекты.
За 1994−2018 годы ГЭФ одобрил 22 национальных проекта Узбекистана на общую сумму 49 млн долларов.
Max Alexeev
Трамвай восстановите в Ташкенте!!!
Slava Tyan
Низкопольные трамваи это лучший общественный транспорт на сегодняшний день. Он большой, экономичный, удобный и экологичный. Один трамваи вместит столько людей сколько не вместят и 5 исузу. У нас очень широкие улицы. Они больше чем многие шоссе во многих странах. Вместить рельсы можно почти на все дороги города. И это дешевле чем метро. Автобусы и маршрутные такси это вредные и не эффективный транспорт.
Roman IL
Сейчас во многих странах пользуют автобус-троллейбус.
То есть троллейбус, но заряжает электродвигатель.
Вот и экологически чистый транспорт!
Lesha K
Ни что не изменит экологию Ташкента пока в Асаке Uzauto завод выпускает 250тыс. бензиновых автомобилей в год. Хотя может быть я ошибаюсь и основной источник загрязнения окружающей среды в другом.
Андрей М
В теории, можно заметить большую часть автобусных маршрутов связкой из трамвая и метро. При нормальном графике и нормальной развитой экосистемой из этих двух видов, можно сделать транспорт который спасет наши города от пробок. Еще нужно сделать физическое обособление трамвая и автобуса от остального транспорта. И маршрутек станет меньше и воздух станет чище, к тому же можно открыть завод по производству трамваем с каким-то предприятием. И еще людям рабочие места дадим и можем экспорт сделать побольше. Во всем видны плюсы, но вот хокимам не видно, они в тонированных каптивах без номеров ездят.
Nikolay Sergeev
сначала надо было выкорчевать трамваи и троллейбусы,
а теперь заморские дяди дают нам деньги на развитие “низкоуглеродного транспорта“..
Оно уже было к нас!
какой “мудрец“ приговорил электротранспорт к ликвидации?
Страна хочет знать своих “героев“..
Джураев Фарход
электротранспорт был приговорен к забвению по причине огромного дефицита электроэнергии в Узбекистане, только по этой причине пошли на строительство АЭС, сейчас внедряют солнечную энергетику, но все они очень затратные, при первом варианте ядерное топливо только у русских и по большой цене, при втором срок эксплуатации гелиопанелей 5-6 лет, которые надо регулярно менять, поэтому себестоимость продукции довольно высокая, об этом кто это сейчас продвигает никогда об этом не скажет
Safina Karimova
пускай хотя бы кондиционер установить в автобусе. 50 градусов жаре автобусы без кондиционера! Народ держитесь!
Профессор Преображенский
Nikolay Sergeev, согласен с Вами. Кому в голову пришла “гениальная“ идея закрыть в городе трамвайное и троллейбусное движение? У нас всегда так- сначала готовое угробят, а потом с умным видом вносят “инновации“. Ташкент реально нуждается в этих видах транспорта, даже эксперты из-за рубежа талдычили нашим об этом. Отмазка, типа “троллейбусы и трамваи всегда пустыми ездили“. Пустыми в последние годы некоторые маршруты были только потому, что чьим-то решением на эти маршруты выводили по паре машин всего, а некоторые маршруты перекрашивали, укорачивали, изменяли, намеренно закрывали в общем. Верните городу электротранспорт, от автобусов и маршруток толку нет!