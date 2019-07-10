Новая коллекция подушек Volo была специально разработана с участием ведущих экспертов в области сна. Огромное значение для качественного сна имеет не только правильный матрас, но и правильная подушка.

Подушка должна быть не просто удобной, но и приносить пользу здоровью, позволяя быстро восстановить свои силы. Верно подобранное изделие позволяет забыть о боли и неприятных ощущениях в зоне шейно-плечевого отдела позвоночника.





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Подушка Volo Air

Основа подушки Air — инновационный наполнитель, который отличается устойчивостью формы и долговечностью. Особая конструкция этого полого внутри волокна позволяет создавать объем и воздушность, которые сохраняются на протяжении всего срока службы изделия.





Модель практична в применении, ее легко стирать в домашних условиях: может применяться машинная стирка при температуре не выше 30 °C. Подушка быстро сохнет и долгое время сохраняет свой первоначальный вид. Дополнительный объем и особую упругость подушке придает вставка из специальной хлопковой ткани, вшитая по периметру изделия, которая служит дополнительным пружинящим элементом. Чехол изделия оформлен декоративными белыми кантами и красиво простеган. Такая стежка не только привлекательно выглядит, но и предотвращает быструю деформацию наполнителя, помогает сохранить форму подушки и продлить срок службы изделия.

Подушка Volo Dream

Подушка Dream имеет среднюю степень упругости. Наполнителем служит холлофайбер — легкое, практичное и долговечное полиэфирное волокно. Подушка практична и проста в уходе: изделия легко стираются в домашних условиях и быстро сохнут.





Особенность модели — инновационная ткань чехла. Это натуральный материал с сочетанием хлопка и суперсатина, который оказывает благотворное воздействие на кожу во время сна. Подушка с холлофайбером проста в уходе: ее можно стирать в домашних условиях при достаточно высокой температуре.

Чехол изделия оформлен декоративными серебристыми кантами и красиво простеган. Фигурно простеганный чехол оригинально смотрится и предотвращает деформацию изделия. Подушку можно стирать в стиральной машинке при температуре не выше 30 °C.





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