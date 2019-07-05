В Узбекистане появилась возможность вести онлайн-бухгалтерию. Теперь предприятия могут автоматизированно вести учет, не покупая и не устанавливая программу на свои компьютеры.

Компания Venkon запустила сервис clobus.uz, позволяющий использовать новейшую версию популярного продукта 1С:Бухгалтерия 8. Новинка отличается наличием доступа в интернет и платной подпиской. На старте использования не нужно производить никаких платежей: достаточно зарегистрироваться и 30 дней бесплатно вести полноценный учет.

Подключившись к сервису, пользователи получают доступ к облачной 1С:Бухгалтерии 8, которая является новой для Узбекистана. Сервис clobus.uz позволяет полностью автоматизировать бухгалтерский учет: от управления платежами до сдачи налоговой отчетности. Однако сервис дополнен возможностями организации работы без бумаг и вне офиса.

Также есть возможность пользоваться clobus.uz со смартфонов, установив бесплатное мобильное приложение.





Подписка к сервису clobus.uz позволит избежать существенных затрат на покупку и администрирование программ и серверов для бухгалтерии, а также исключит риск потери базы в результате сбоев или злонамеренных действий.

Облачный сервис clobus.uz размещен в современном высокотехнологичном дата-центре, использующем последние достижения для защиты и надежного хранения. При передаче информации через интернет данные шифруются, что делает невозможным их перехват.

Новая версия 1С:Бухгалтерии полностью соответствует текущему налоговому законодательству и национальным стандартам бухгалтерского учета Республики Узбекистан, защищая пользователей от ошибок в ведении учета и расчета налогов.

Подробную информацию можно получить телефону: (+998) 91−135−19−28

Сайт: clobus.uz

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