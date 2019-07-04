Сегодня в нашем крайне взаимосвязанном мире, где более тесное региональное и межрегиональное сотрудничество являются необходимой составляющей для мира и процветания, Европа и Центральная Азия никогда еще не были так близки друг к другу, а потенциальные преимущества еще более тесной работы не были так очевидны.

Мы являемся свидетелями важных перемен в Центральной Азии. Страны региона открываются, реализуют реформы и продвигают региональное сотрудничество друг с другом. Они стали сильнее, благодаря возросшей независимости и взаимозависимости. Говоря коротко, политический вес Центральной Азии сейчас отражает ее географическое положение как ключевого партнера Востока и Запада, хотя ряд вызовов еще остается.

В этом новом, положительном политическом контексте Европейский союз — и все государства-члены ЕС за ним — выработали новый подход к своим отношениям с Центральной Азией. Наша новая стратегия акцентирует внимание на поддержке устойчивости и процветания региона, опираясь на наше обширное и продолжительное сотрудничество, для создания современного партнерства ЕС — Центральная Азия во благо наших граждан.

Европейский союз является естественным партнером региона. Наша история убедила нас в пользе сотрудничества и интеграции с нашими соседями, и мы можем поделиться этим опытом, не играя в политические игры.

Мы хотим поддерживать страны Центральной Азии в их стремлении стать более устойчивыми в социальной, экономической или экологической сферах. Это означает укрепление независимых СМИ, создание условий для гражданского общества, укрепление верховенства права и государственного управления, борьбу с коррупцией, а также расширение возможностей молодежи и женщин.

Мы также хотим внести свой вклад в процветание региона. ЕС как крупнейший источник частных инвестиций по всему миру имеет потенциал привнести значительные качественные инвестиции в устойчивые проекты по развитию связей в Центральной Азии, при условии наличия здорового делового климата. С этой целью ЕС продолжит оказывать содействие реформам и модернизации экономик региона, в том числе развитию сильного частного сектора. ЕС также остается ключевым сторонником вступления всех стран Центральной Азии во Всемирную торговую организацию.

Помимо этих двух ключевых аспектов, Европейский союз и Центральная Азия будут стремиться к более тесному сотрудничеству для объединения наших регионов, а также к укреплению связей в самой Центральной Азии, обеспечивая выполнение этих действий в устойчивой, открытой и основанной на правилах манере.

Аналогично, Европейский союз объединит усилия с Центральной Азией для противостояния многим вызовам, которым ни одна страна не может противостоять в одиночку, начиная с экологии, в том числе управления водными ресурсами, а также управления границами для борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Еще одним вызовом, требующим активной поддержки международного сообщества, включая центральноазиатских партнеров, является мир в Афганистане. Интеграция Афганистана надлежащим образом в весомые региональные встречи и программы, а также поддержка большего числа региональных и трехсторонних проектов сотрудничества с участием афганских и центрально-азиатских партнеров, будет оставаться приоритетным направлением в нашей совместной работе.

В эти выходные в Бишкеке Европейский союз и страны Центральной Азии проведут свою ежегодную региональную встречу на уровне министров иностранных дел. Послание Европейского союза будет состоять в том, что наше сотрудничество может принести реальные, ощутимые выгоды гражданам как в этом регионе, так и в Европейском союзе, в том числе более крепкие и многопрофильные экономики, больше возможностей для студентов получить опыт в Европе, больше возможностей трудоустройства, а также мирный и безопасный регион для всех.

В современном мире нам необходимы прочные партнерские отношения между нашими двумя регионами. Будем работать вместе для достижения этой цели.

Авторы: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини, Европейский комиссар по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица