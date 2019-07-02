Сельское хозяйство Узбекистана, составляющее 32% ВВП и обеспечивающее работой 27% трудоспособного населения, при эффективной государственной политике может стать одним из основных драйверов экономического роста в стране. В результате эффективной реализации этой политики увеличится экспорт сельхозпродукции и доходов фермеров и агропредприятий, будут созданы тысячи новых рабочих мест в сельской местности. Здесь повысится уровень жизни, станут более доступными населению ряд продуктов питания, и страна сможет обеспечить надежную продовольственную безопасность.

Однако необходимо устранить ряд барьеров на пути трансформации сельского хозяйства в конкурентоспособную и работающую в интересах частного сектора, граждан и государства отрасль. Анализ Всемирного банка показал, что в настоящее время существует пять основных вызовов для достижения данной цели. В этой статье я хотел бы описать эти вызовы и возможные меры, которые правительство могло бы предпринять для их нейтрализации.

1. Необходимо сбалансировать использование сельхозугодий

В 2018 году около 70% пахотных земель в Узбекистане использовалось для производства хлопка и пшеницы. За последние несколько лет некоторые угодья были выведены из-под выращивания хлопка и пшеницы. Однако чтобы получить больший эффект для развития сельского хозяйства, требуется вывести дополнительные площади, используемые в настоящее время для выращивания этих двух культур, с их последующей передачей под другие, более прибыльные культуры, в частности, фрукты и овощи.





По оценкам Всемирного банка, сокращение площадей хлопка и пшеницы в Узбекистане, например, до 50% посевных площадей, приведет к увеличению валовой продукции сельского хозяйства на 51%, занятость в сельском хозяйстве вырастет на 16%, а экономия воды — на 11%.

Как быстро необходимо переводить эти угодья под более прибыльные культуры? Данный процесс должен быть поэтапным и синхронизирован с переменами в смежных отраслях. Например, перераспределение земель для производства овощей и фруктов должно происходить одновременно с улучшением агрологистики внутри страны и на ее таможенных границах. Это обеспечит быструю доставку скоропортящейся плодоовощной продукции от фермеров к местным потребителям и на международные рынки.

В противном случае перепроизводство овощей и фруктов приведет к меньшим доходам, чем выручка от продажи той же пшеницы или хлопка.





2. Необходимо повысить урожайность сельхозпродукции

В Узбекистане средняя урожайность хлопка, пшеницы, томатов, картофеля, молока и другой продукции значительно ниже ее реальных возможностей. Повышение данного показателя не только увеличит доходы и экспорт фермерских хозяйств и агропредприятий, но и позволит передать дополнительные площади земли, ныне занимаемые хлопком и пшеницей, под другие, более прибыльные культуры.

Вызов заключается в том, чтобы преодолеть десятилетия недостаточного финансирования научных исследований и предоставления услуг, крайне необходимых для развития сектора. В 2018 году Узбекистан потратил на прикладную сельскохозяйственную науку и образование только 0,02% от стоимости валовой продукции сельского хозяйства. В то же время информационно-консультативные услуги в настоящее время вообще не доступны для местных фермеров.

Для сравнения, страны со средним уровнем дохода и успешным сельским хозяйством тратят 1% от стоимости валовой сельскохозяйственной продукции на аграрную науку и разработки, в то время как многие страны с высоким уровнем дохода тратят в среднем 2,5%.





3. Необходимо максимально использовать возможности экспорта для развития сельского хозяйства

В 2018 году стоимость экспорта агропродовольственной продукции Узбекистана, включая хлопковое волокно, составила всего лишь 1,3 млрд долларов, или 330 долларов на гектар пахотных земель. Для сравнения, за тот же период Вьетнам экспортировал сельхозпродукцию на сумму 40 млрд долларов. Экспортная выручка этой страны равнялась 6100 долларов на каждый гектар пахотной земли.

Экономические реформы и меры, предпринимаемые правительством по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), помогут Узбекистану увеличить экспорт своих сельхозтоваров, в частности, плодоовощной продукции, в большее число государств мира.

Один из главных вызовов для сельского хозяйства страны — это необходимость обеспечить более широкое участие трудовых ресурсов в реализации возможностей, предоставляемых экспортом. Сейчас более 60% плодоовощной продукции производится небольшими дехканскими хозяйствами и приусадебными участками. Однако их участие в цепочках создания продукции с дополнительной стоимостью, ориентированной на экспорт, пока остается низкой.

Интеграция вышеназванных производителей в эти цепочки с помощью государственных программ по стимулированию кооперации и сотрудничеству сельхозкооперативов с агробизнесом и экспортерами способствовали бы развитию производственных возможностей и повышению рентабельности бизнеса мелких фермеров и владельцев приусадебных участков.

Если не обращать внимания на нужды дехканских хозяйств, экспорт сельхозпродукции создаст новые возможности только для небольшой группы фермеров и агропредприятий, и отличная возможность для инклюзивного экономического развития данной группы фермеров будет упущена.

4. Необходимо повысить эффективность использования бюджетных средств для финансирования сельского хозяйства

В 2018 году государственные расходы на сельское хозяйство в Узбекистане составили 1,8% ВВП (в 2016 и 2017 годах они составляли 2% ВВП).

Другие страны выделяют гораздо меньшую долю своего ВВП на сельское хозяйство. Страны со средним уровнем дохода тратят в среднем 0,6% ВВП, а страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с высоким уровнем доходов — 0,2% ВВП. В 2018 году Казахстан потратил 0,8% своего ВВП на сельское хозяйство, а Вьетнам — всего лишь 0,5%. Даже двадцать лет назад, когда страны со средним уровнем дохода были беднее, их сельскохозяйственные бюджеты составляли в среднем 1,3% ВВП.

Несмотря на высокий уровень государственных расходов, сельское хозяйство в Узбекистане пока не может продемонстрировать высокую эффективность. Так, в 2018 году сельское хозяйство показало рост лишь немногим выше нуля.

В данном контексте главный вызов для правительства заключается в том, что чтобы сократить бюджетные расходы на развитие отрасли в долгосрочной перспективе, потребуется увеличить объемы госфинансирования для сельского хозяйства в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Особенное внимание при этом нужно будет уделить эффективности использования и освоения бюджетных средств.

Например, сегодня большие объемы бюджетных средства расходуются на электроэнергию для перекачки оросительной воды на поля, эксплуатацию и управление ирригационной системы, доставляющей воду производителям хлопка и пшеницы. В то же время очень мало тратится на модернизацию данной ирригационной и мелиоративной инфраструктуры. Это значит, что в краткосрочной перспективе правительству потребуется направить больше средств на модернизацию этой инфраструктуры для обслуживания нужд диверсифицированного сельского хозяйства.





Кроме того, большинство государственных программ, критически важных для развития сельского хозяйства, были хронически недофинансированы в свое время. Они включают в себя программы по прикладным сельскохозяйственным исследованиям, распространению знаний, образования по сельскохозяйственным дисциплинам, повышению плодородия почв, развитию системы безопасности пищевых продуктов, ветеринарные и фитосанитарные услуги, поддержке предпринимательской деятельности (сельхозкооперативы, кластеры, продуктивные партнерские отношения), сбору и анализу рыночной и статистической информации, развитию рыночной инфраструктуры и агрологистики, защите окружающей среды, анализу политики, мониторингу и повышению квалификации кадров на всех уровнях. В будущем эти программы также потребуют гораздо больших объемов государственного финансирования.

Хорошая новость для Узбекистана — страна может достаточно быстро повысить эффективность государственных расходов, отменив налогообложение фермеров за счет низких государственных закупочных цен на пшеницу и хлопок.

Узбекистан является одной из немногих стран мира, где внутренние цены на основные сельхозпродукты ниже международных. В большинстве государств ситуация абсолютно противоположная. По оценкам Всемирного банка, в 2018 году узбекские фермеры потеряли 1,7% ВВП из-за заниженных цен на хлопок и пшеницу, примерно столько же, сколько общие государственные расходы на сельское хозяйство. Как результат, у фермеров отсутствует мотивация увеличивать производительность.

5. Необходимо защитить права фермерских хозяйств на землевладение

Права дехканских хозяйств (мелких фермеров) на землевладение законодательно защищены. Это одна из главных причин, почему урожайность мелких дехканских хозяйств в среднем выше, чем у более крупных фермерских хозяйств, несмотря на то, что им приходиться платить больше за материально-технические ресурсы, и им сложнее механизировать производство на своих маленьких земельных участках.

В то же время, по ряду причин и в любой момент крупные фермеры могут потерять арендованную у государства землю. Это может произойти из-за реструктуризации хозяйств, несоблюдения плана размещения культур или невыполнения государственного плана по заготовке хлопка и пшеницы, ответственность за который возложена на местные власти.

Эта устаревшая система контроля за деятельностью фермерских хозяйств является пагубной для их развития и демотивирует фермеров инвестировать в земли, предоставляемой им в пользование местными властями. Сегодня назрела необходимость отказаться от данной контрпродуктивной практики со стороны государства. Это было сделано ранее на всем постсоветском пространстве, а также в Китае и Вьетнаме много лет назад.

Опыт Китая и Вьетнама показывает, как нужно реформировать подход к мотивированию фермеров. В этих странах система госзаказа была давно отменена, но это не привело к коллапсу их сельского хозяйства. Производство небольшого числа стратегических культур здесь стимулируется за счет системы размещения культур, прямых бюджетных платежей фермерам и соответствующих государственных программ, направленных на повышение урожайности, улучшение качества продукции и защиту от вредителей и болезней. И этим данный подход отличается от существующей системы поддержки государственного плана по заготовке хлопка и пшеницы в Узбекистане.





Пока фермеры не будут полностью уверены в неприкосновенности своих прав на землю, они не будут инвестировать в повышение продуктивности труда и улучшение плодородия земель, предоставляемых им в пользование местными властями.

Конечно, список задач и вызовов, изложенных выше, выглядит достаточно обширным. Однако их решение видится вполне реалистичным и крайне необходимым для ускорения модернизации и повышения конкурентоспособности сельского хозяйства, а также структурных преобразований в экономике страны.

Разрабатываемая в настоящее время Национальная стратегия развития сельского хозяйства на 2019−2030 годы должна стать основополагающим документом для проведения реформ в данной отрасли, которые готовы поддержать Группа Всемирного банка и другие международные партнеры. Ее принятие и последующая реализация правительством позволит трансформировать вышеназванные вызовы в экономические возможности для развития страны и повышения благосостояния народа Узбекистана.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

В материале использованы фотографии Всемирного банка, сделанные в фермерских и дехканских хозяйствах Узбекистана.