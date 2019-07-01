Генеральный директор СП Buzton (интернет-провайдер, бренд Beeline) Ораз Абдуразаков принял решение покинуть пост с 19 июля, сосредоточившись на реализации собственных издательских проектов. Об этом сообщила пресс-служба Beeline Uzbekistan.

«Последние годы мне приходилось делить своё время между карьерой и писательской деятельностью, так что, видимо, просто пришла пора делать выбор, и я его сделал», — сказал Ораз Абдуразаков. На днях сообщалось о выходе в российском издательстве «Эксмо» его романа «Шпага д’Артаньяна, или Год спустя». «В ближайшие месяцы я намерен работать над своими литературными проектами, а также над продвижением новой книги», — добавил он.

Одновременно Ораз Абдуразаков завершает работу в качестве директора по внешним связям и коммуникациям Unitel (мобильный оператор, Beeline), куда он пришел в декабре 2008 года.

Ораз Абдуразаков (1981 г. р.) — выпускник факультета журналистики Ташкентского государственного университета по специальности «Реклама и связи с общественностью» (2001). В 2005 году получил степень магистра журналистики в Национальном университете Узбекистана. В 2014 году получил диплом с отличием London School of Public Relations.

Работал помощником генерального директора ОАО «Алгоритм», главным редактором газеты «ПрессТИЖ-ТВ», заместителем директора издательского дома «Мир экономики и права», генеральным директором рекламного агентства Meran Media.