Узбекистан заинтересован в создании совместных предприятий совместно с Казахстаном по эксплуатации автомобильных заправочных станций в республике. Об этом сообщил председатель «Узбекнефтегаза» Баходиржон Сидиков на брифинге Агентства информации и массовых коммуникаций в пятницу.

Ранее в СМИ сообщалось, что Узбекистан станет первой страной, которая получит казахстанский бензин. Генеральный директор Kazenergy Болат Акчулаков рассказал, что первые поставки ожидаются в июле.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщал, что планируется экспортировать около 70 тысяч тонн бензина АИ-92. Причем он отметил, что с начала года на рынке наблюдается профицит по АИ-92 и АИ-95. Производство бензина на 20−30% превышает внутреннее потребление, из-за чего падают розничные цены.

Глава «Узбекнефтегаз» сообщил, что информация об Узбекистане, как о первой стране, которая начнет импортировать казахстанский бензин появилась из-за достигнутых договоренностей с партнерами из Казахстана.

«В целом мы сейчас направлены на то, чтобы открыть рынок этих продуктов. Первые шаги в этом направлении мы уже сделали: сейчас функционирует заправка, которая импортирует высококачественное топливо „Лукойла“. Второй шаг — в ближайшем будущем начнем работать с компанией „Татнефть“ по эксплуатации ее заправок в Узбекистане. Также мы прорабатываем вопрос создания сети заправок нашими казахстанскими и китайскими партнерами», — рассказал он.

Стратегия Узбекистана заключается в том, что совместные предприятия по эксплуатации АЗС с казахстанскими партнерами, в первую очередь, будут нацелены на ввоз нефтесырьяе на Бухарский нефтеперерабатывающий завод, его переработке и реализации на заправочных станциях, сказал Баходиржон Сидиков.

«Кроме того, мы не исключаем при ее конкурентоспособности, реализацию и казахстанского нефтепродукта (бензина — ред.) в Узбекистане тоже. Если они смогут конкурировать с теми ценами, которые у нас есть — здесь никаких [проблем нет]», — отметил глава «Узбекнефтегаза».

По его словам, Узбекистан сейчас нацелен на открытие рынка для обеспечения внутреннего рынка достаточным объемом и нужным качеством нефтепродуктов.

«Два года назад мы могли только мечтать о той ситуации, которая сложилась: у нас есть весь необходимый запас и по дизельному топливу, и по автомобильному бензину, у нас нет тех очередей, которые были у нас в областях за бензином. Вся работа направлена на то, чтобы стабильно обеспечить внутренний рынок», — подчеркнул Баходиржон Сидиков.