В Мемориальном музее памяти жертв Холокоста (USHMM) в США будет создан специальный раздел, посвященный вкладу Узбекистана в сохранение жизни представителей еврейских общин, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики. Официальную церемонию его открытия проведут совместно с партнерами из Узбекистана.

Раздел будет организован по итогам совместной работы музея с агентством «Узархив» при Кабинете Министров Узбекистана. Договор о сотрудничестве стороны подпишут во время визита делегации USHMM в Узбекистан 24−30 сентября. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи посла страны в США Жавлона Вахабова с директором музея Сарой Блумфильд.

В соответствии с соглашением стороны будут сотрудничать в обмене архивными данными сторон, создании цифровой базы данных архивных материалов, организации в США учебных и исследовательских программ для специалистов Узбекистана, а также изучении архивных материалов, связанных с историей периода Холокоста.

Как было отмечено американской стороной на встрече, «гуманность узбекского народа, проявленная во время второй мировой войны, является истинным показателем великодушия и толерантности. Несомненно, весь мир должен знать данный вклад Узбекистана, который стал не убежищем, а домом для миллионов представителей разных национальностей, в том числе сотен тысяч евреев».

Музей выразил готовность безвозмездно представить «Узархиву» копии архивных материалов фонда американского музея, связанных с Узбекистаном.

Мемориальный музей памяти жертв Холокоста — американская национальная организация по документации, изучению и толкованию истории Холокоста и служит мемориалом миллионам погибших людей. Коллекция музея насчитывает около 20 тысяч артефактов.