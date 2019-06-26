Председатель Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Алишер Кодиров осудил заявления депутата партии Кабула Дусова, вызвавшие критику в социальных сетях.

Кабул Дусов, избранный от Бостанлыкского района Ташкентской области, — автор ряда нашумевших постов в Facebook. В одном из них он писал, что «если наступит время, когда в политике будут господствовать женщины и дети, знайте, страна скоро развалится».

В интервью изданию Repost 25 июня депутат заявил, что «категорически против» женщины-президента, потому что женщины «мыслят хуже по сравнению с мужчинами». «Развитие страны связано с природой мужчин, которые лишены эмоциональных перепадов и могут принимать решения в любой ситуации», — отмети он.

В среду лидер «Миллий тикланиш» Алишер Кодиров написал в Facebook, что «осуждает личные высказывания [депутата] о женщинах и детях, ставшие поводом для широких обсуждений».

«Опубликованные посты являются его личным мнением и абсолютно противоречат целям и идеям Демократической партии «Миллий тикланиш», — подчеркнул Алишер Кодиров.

«Партия рассматривает женщин и детей в качестве самых активных представителей нашего общества и опирается на них. В готовящейся в настоящее время предвыборной программе партии уделено внимание созданию для женщин более удобных условий для труда и жизни, более широкому привлечению их к деятельности партии как группы, лучше других чувствующей заботы народа», — отметил глава партии.

При этом он добавил, что при предложении кандидатов от партии в местные кенгаши будут усилена работа по «серьезному анализу широты их мысли и мировоззрения».

Позже заявление опубликовал сам Кабул Дусов. Он сообщил, что из его заявлений о женщинах в политике были сделаны неверные выводы. «Женщина — это первоисточник жизни. Это человек, с которого начинается все живое в мире. Это величайшая и невероятно ответственная миссия на Земле», — пишет он.

Депутат отметил, что «только приветствует» занятость женщин в бизнесе, политике, общественной жизни. «Я поддерживаю эту тенденцию, искренне радуюсь увеличению социально активных женщин. Но я против того, чтобы женщина работала на износ, в ущерб своему здоровью и своей семье. А пост Президента страны требует максимальной отдачи, полного погружения в работу. Минимум сна, десятки встреч в месяц, контроль деятельности всего госаппарата. Ведь практически нет ведь женщин-шахтеров либо женщин-электриков? Именно по этой же причине, из-за максимальной опасности», — пояснил он.

Кабул Дусов поблагодарил всех, кто прокомментировал его посты и интервью «вне зависимости от позиции»: «Мне важно каждое мнение, будь оно положительное либо негативное. Убежден, каждый человек имеет право высказать то, что он думает. И этого можно добиться только в формате обратной связи».