Предложения по изменению системы детских пособий в Узбекистане, разработанные экспертами Детского фонда ООН — ЮНИСЕФ, — были презентованы на межведомственном заседании в четверг в Ташкенте.

В этом году отмечается 30-летие со дня принятия Конвенции о правах ребенка. Одной из важных составляющих улучшения социальной защиты и снижения детской бедности может стать реформа системы детских пособий. Советник по вопросам социальной политики ЮНИСЕФ Умид Алиев представил статистические данные, расчеты и рекомендации по расширению системы социальной защиты, основанные на исследовании ЮНИСЕФ и Всемирного банка «Слушая граждан Узбекистана», проведенного в июле 2018 года среди 4000 жителей страны.

Актуальность инвестиций в образование, здравоохранение и социальную защиту вызвана тем, что Узбекистан находится на историческом рубеже так называемого демографического дивиденда, сообщил Умид Алиев.

Сейчас около 33% населения Узбекистана — это дети, и в целом 57% — люди младше 30 лет. К 2025−2030 годам доля нетрудоспособного населения достигнет исторического минимума, а доля трудоспособного населения — исторического максимума. Однако уже к 2050 году, по прогнозам, начнется старение населения при снижающемся уровне рождаемости, и доля нетрудоспособного населения начнет расти.

Этот период в 25−30 лет должен быть использован для того, чтобы сегодняшние дети стали высококвалифицированными специалистами, которые поведут страну вперед. Если инвестиции в этот период в образование, здравоохранение и социальную защиту будут недостаточны или неэффективны, исторический шанс создать платформу развития будет упущен, отметил эксперт.

По состоянию на 2018 год 23% родителей детей младше 2 лет получают пособия по уходу за ребенком (величина месячного пособия — 405460 сумов), 10% детей в возрасте 2−14 лет живут в домохозяйствах, получающих семейные пособия (величина месячных пособий: 121638 сумов семьям с одним ребенком, 202700 сумов семьям с 2 детьми, 283822 сума семьям с 3 и более детьми).

Поскольку обычно дети живут в семьях вместе с бабушками и дедушками, получающими пенсии по возрасту, это ведет к снижению уровня детской бедности. Сами детские пособия к снижению детской бедности не ведут, или их эффект незначителен, сообщил Умид Алиев.

По данным ЮНИСЕФ, с 2006 года число семей, получающих пособия для малообеспеченных семей, сократилось на 70%, и охват пособиями по уходу за ребенком с 2009 года упал на 60%.

Данные издания «Инвестиции в будущее Узбекистана», ЮНИСЕФ, 2019.

Общие затраты на детские пособия в 2000 году составляли 1,6% ВВП, к 2011 году снизились до 1,24%, после небольшого роста в 2018 году они составляют 0,43% ВВП. Это гораздо ниже, чем в некоторых других странах со средним уровнем дохода, например, Монголии (1,4% ВВП инвестируется в универсальную программу Child Money, охватывающую 99% детей), ЮАР (1,26% ВВП направлены на охват 63,4% детей пособиями), Аргентины (1,04% ВВП направлены в систему детский пособий, охватывающую 83% детей).

«Мы предлагаем вместо теста на малообеспеченность внедрить тест на достаток, направить наши усилия на выявление тех семей, которые, может быть, не совсем нуждаются в получении пособий. Исходя из фискальных возможностей страны, этот позволит нам исключить, скажем, 15% наиболее обеспеченного населения», — предположил Умид Алиев.

Учитывая фискальные возможности Узбекистана, ЮНИСЕФ предлагает консолидировать существующие детские пособия, заменить их одним видом пособия с тем, чтобы максимизировать охват.

Максимизация охвата поможет предотвращать случаи, когда нуждающиеся в пособии не охвачены, кроме того, она сохранит честь и достоинство бенефициаров, подчеркнул Умид Алиев. Он отметил, что при опросе дети и семьи говорят, что чувствуют стыд и неловкость, когда им публично, в торжественной обстановке вручают разные виды помощи. Родители указывают, что дети просят их не обращаться за бесплатной теплой одеждой, потому что им неудобно получать ее в присутствии своих одноклассников, школьной администрации.

Расширение охвата пособиями не приведет к росту иждивенческих настроений, отмечает эксперт. Люди будут получать пособие не потому, что они малообеспечены, а потому, что имеют на него право. Эти меры повышают социальную сплоченность, как показывает опыт других стран, утверждает специалист ЮНИСЕФ.

Данные издания «Инвестиции в будущее Узбекистана», ЮНИСЕФ, 2019.

Учитывая важность поддержки детей именно в раннем возрасте и исходя из фискальных возможностей страны, ЮНИСЕФ предлагает выплачивать детям до 2 лет пособие в размере 150 тысяч сумов в месяц, детям до 4 лет — 100 тысяч сумов в месяц. Поэтапно, с 2020 года могут быть включены дети до 4 лет, с 2021 года — дети до 5 лет, к 2034 году обеспечивается охват всех детей до 18 лет. Это позволит избежать резкого скачка в объемах финансирования.

На первых этапах объем финансирования системы детских пособий будет соответствовать 0,80% ВВП, с постепенным доведением к 2030 к 1,29% ВВП. К 2034 году Узбекистан сможет охватить 93% детей из наименее обеспеченных семей и снизить детскую бедность. Умид Алиев заключил, что даже на уровне инвестиций 2034 года это все еще будет ниже уровня инвестиций в сферу в 2011 году и на основе прогнозируемых темпов налоговых поступлений предложение является фискально осуществимым.

С анализом системы социальной защиты в Узбекистане, оценкой ее эффективности и потенциала, представленном в отчете «Инвестиции в будущее Узбекистана» можно ознакомиться на сайте ЮНИСЕФ.