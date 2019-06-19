Школа — одна из важнейших ступеней развития в жизни каждого ребенка. Именно здесь формируется кругозор, умение логически мыслить и способность принимать решения.

Начальное образование — это не просто курс обязательных предметов, но и настоящее культурное сообщество, где дети общаются и учатся друг у друга.

Частная школа «Бек» существует с 2014 года. За пять лет в новой школе сформировался прекрасный профессиональный преподавательский состав и собственный подход к образованию. Преподаватели с большим уважением относятся к мнениям учеников и принимают их во внимание, ведь ребенок — равноправный участник учебного процесса.





«Бек» — это целый мир, где дети чувствуют себя нужными и значимыми, учатся размышлять, высказывать свое мнение и принимать решения.

Ученики школы «Бек» уже сейчас являются многократными лауреатами международных олимпиад по математике и английскому языку. А будущие выпускники проходят индивидуальные занятия по подготовке к поступлению в выбранный вуз.

Цели школы «Бек»: образование и расширение кругозора каждого ребенка, развитие интереса к науке, воспитание ответственного и гармонично развитого поколения.





Главные преимущества школы «Бек»:

грамотный преподавательский состав с опытом работы более 10 лет;

современные оборудованные лаборатории естественных наук — физики, химии, биологии;

акцент на изучении английского языка и математики;

подготовка учеников к участию в международных олимпиадах;

трехразовое питание.





Преподаватели школы «Бек» — это люди своего призвания, которые с большим вниманием подходят к работе с каждым учеником. Доктора наук и молодые учителя-новаторы работают в динамичном и гармоничном содружестве, регулярно повышая свою квалификацию на зарубежных семинарах.

Современный мир развивается с большой скоростью, так же быстро растет и воспринимает жизнь новое поколение. Для всестороннего развития ребенка в школе применяются инновационные методы обучения, которые помогают постигать новые знания и учат работать самостоятельно.





В новом учебном году школа переедет в современное здание, спроектированное по мировым стандартам. На территории школы располагаются спортивная площадка со всем необходимым инвентарем, зона отдыха, игровая площадка для младших школьников. Все учебные кабинеты оборудованы необходимыми инструментами. В такой атмосфере дети чувствуют себя комфортно и с большим удовольствием осваивают новые знания.

В школе «Бек» любят всех и каждого ребенка в отдельности, ведь дети меняют мир будущего уже сейчас. И именно сегодня есть прекрасная возможность попасть в новый набор школы на следующий учебный год.

Телефоны: (+998) 71−222−32−93, (+998) 71−234−49−08, (+998) 71−256−50−58

Instagram: @bekschooltash

Facebook: fb.com/Школа-BEK

На правах рекламы.