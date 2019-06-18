На мировом уровне экономические потери из-за природных бедствий составляют от 250 до 300 млрд долларов в год. В странах с развивающейся экономикой ежегодно возникает около 260 природных бедствий, в результате которых страдают 97 миллионов человек, что в среднем составляет 27 млрд долларов экономических потерь. Об «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Самая большая доля потерь — почти 23% — приходится на сельское хозяйство. В период между 2005 и 2015 годами потери в сельском хозяйстве после стихийных бедствий в странах с развивающейся экономикой составляли около 96 млрд долларов — около 4% потенциального производства было потеряно.

Это, пишет ФАО, несет прямую угрозу благополучию сельского населения, а также убытки всем секторам сельского хозяйства пострадавших стран — животноводству, рыбной промышленности, растениеводству и лесному хозяйству.

Изменение климата влечет за собой серьезные последствия для всех стран в мире, как развитых, так и развивающихся. Растет число природных бедствий — засух, наводнений, штормов, чаще случаются вспышки распространения вредителей, заболеваний растений и животных. По данным Центра новостей ООН, к 2025 году две трети населения планеты будут жить в условиях нехватки воды, а к 2045 году 135 млн человек покинут свои родные места из-за деградации земли.

Проблема опустынивания и засухи особенно актуальна для региона Центральной Азии, где на обнажившейся части Арала появились солевые пустыни площадью более 5,5 млн гектаров.

«Защита и восстановление земель и их более эффективное использование способны сократить вынужденную миграцию, повысить продовольственную безопасность и подхлестнуть экономический рост», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, это также поможет справиться с чрезвычайной климатической ситуацией на планете: по данным ученых, восстановление почв деградировавших экосистем способно сократить выбросы на 3 млрд тонн углерода в год.

Посещая Узбекистан в 2017 году, глава ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что Аральское море должно стать «символом разрушения планеты». Он призвал извлечь уроки из этой трагедии и мобилизовать все международное сообщество на защиту и восстановление экосистем суши, рациональное лесопользование, борьбу с опустыниванием, деградацией земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.