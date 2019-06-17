В Сахалинской области России расширили перечень деятельности, к которой запрещено привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана со ссылкой на генконсульство страны во Владивостоке.

С 17 июня в список включены деятельность по благоустройству ландшафтов, агентств по подбору персонала, по временному трудоустройству и рекламных агентств.

Запрет на привлечение предприятиями, работающими на территории Сахалинского региона, трудовых мигрантов по ряду направлений на 2019 год установлен в декабре прошлого года губернатором области.

Первоначально он включал сферу образования, производства пищевых продуктов, розничной торговли, деятельности частных охранных служб, сухопутного и трубопроводного транспорта, стоянок для транспортных средств, перевозки опасных грузов, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, забора, очистки и распределения воды, сбора и обработки сточных вод.

«Консульско-правовой департамент просит граждан Узбекистана, находящихся на территории России и планирующих посетить Сахалинскую область, учитывать указанные запреты», — говорится в сообщении.