По прибытии в Бишкек президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поздравил Сооронбая Жээнбекова с успешным председательством в Шанхайской организации сотрудничества.

По данным пресс-служба президента Кыргызстана, главы двух государств обсудили меры по наращиванию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и приграничного сотрудничества и выразили готовность к углублению взаимодействия.

Как сообщала ранее пресс-служба главы Узбекистана, сегодня Шавкат Мирзиёев встретится также с президентом Афганистана Ашрафом Гани и заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмери ДиКарло, а также примет участие в протокольных мероприятиях саммита ШОС.