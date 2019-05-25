23 мая на полигоне «Гурумсарай» в Наманганской области завершилась основная фаза совместных тактико-специальных учений «Боевое содружество» подразделений Узбекистана и Беларуси, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

За учениями наблюдали представители руководства Минобороны Узбекистана и делегации вооруженных сил Беларуси, прибывшей из Минска.

«Участники тактико-специальных учений образцово выполнили боевые задачи по прорыву линии обороны условного противника при помощи бронированной техники, оперативному выполнению тактических действий по смене позиций, разделившись на группы, корректировке огня артиллерии при бомбардировке огневых точек условного противника, внезапному спуску с горных вершин при помощи альпинистского снаряжения», — рассказал представитель армии Узбекистана, подполковник Фарход Рустамов.

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