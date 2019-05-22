Сарвар Отамуратов покинул пост председателя центрального совета Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» и заместителя спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе в нижней палате парламента.

На сайте страховой компании «Узагросугурта» Сарвар Отамуратов значится ее руководителем.

Сарвар Отамуратов (1973 г. р.) является депутатом с 2010 года. Руководителем «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») был избран в 2013 году. В 2015 году стал заместителем спикера Законодательной палаты. В 2016 году был кандидатом в президенты Узбекистана.

Выпускник Ташкентского государственного университета (1995), Банковско-финансовой академии (1998) и Академии государственного управления при президенте (2003), Сарвар Отамуратов в 2006—2010 годах работал в страховых компаниях.





Алишер Кодиров.

Новым лидером партии на ее внеочередном пленуме 22 мая был избран Алишер Келдиевич Кодиров, ранее работавший руководителем Республиканского центра духовности и просветительства.

Алишер Кодиров (1975 г. р.) в 1996 году окончил Эгейский университет (Турция), в 2009 году — Ташкентский финансовый институт (заочно) и в 2011 году — Академию государственного управления при президенте Узбекистана. Является депутатом с 2015 года.