Пресс-служба президента Узбекистана представила фоторепортаж с открытия первого Международного фестиваля бахши, который проходит 5−10 апреля в Термезе.

Мероприятие проходит на празднично украшенной площади, где организованы выставки об искусстве бахши, показ юрт и сюзане, произведений изобразительного и прикладного искусства, книг и альбомов.

Президент Шавкат Мирзиёев после церемонии открытия ознакомился с этими выставками. Посмотрел выступления фольклорных коллективов из Каракалпакстана и всех областей, осмотрел изделия ремесленничества. Побеседовал с артистами и ремесленниками.

Международный фестиваль искусства бахши проводится раз в два года. Он послужит сохранению и широкой пропаганде сказительского искусства, укреплению дружбы и творческого сотрудничества между народами, отмечается в сообщении.

В фестивале участвуют более 160 представителей 74 стран.

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