Боксеры Узбекистана завоевали восемь медалей на международном турнире «Великий Шелковый путь» в азербайджанском Баку. Турнир проходил в Олимпийском спортивном центра «Серхедчи» с 28 марта по 1 апреля, сообщила пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.

В соревнованиях принимали участие 117 боксеров из Узбекистана, Азербайджана, России, Турции, Ирака, Казахстана, Марокко, Грузии и Туркменистана.





Икболжон Холдаров (-69 кг), Мадияр Саидрахимов (-91 кг) и Обиджон Тохиров (+91 кг) завоевали золотые медали и стали победителями турнира. Нодыржон Мирзахмедов (- 49 кг) и Шукуржон Рахимов (-60 кг) стали серебряными призерами первенства. Жасурбек Латипов (-49 кг), Хасанбай Дусматов (-52 кг) и Хуршид Абдуллаев (-81 кг) завоевали бронзовые медали.

Узбекистан занял второе место в общекомандном зачете, первыми стали боксеры Азербайджана, третьими — Казахстана.