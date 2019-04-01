Двое мужчин в Каттакурганском районе Самаркандской области «в целях воспитания» нанесли своему племяннику Б. А. телесные повреждения палкой. От полученных травм 14-летний подросток скончался на месте, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Инцидент произошел 29 марта, когда жители Хатырчинского района Навоийской области братья Х. Х. и З. Х. (1986 и 1977 годов рождения) гостили в доме сестры Д. Х. в Каттакурганском районе.

Как сообщили «Газете.uz» в Каттакурганском РОВД, в отношении братьев возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Обвиняемые заключены под стражу.