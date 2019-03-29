Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам мониторинга отметила прогресс Узбекистана по всем рекомендациям в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией ОЭСР представляет собой программу взаимных оценок и мониторинга, в которой участвуют восемь стран. Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Таджикистан и Украина присоединились к инициативе на собрании в Стамбуле в сентябре 2003 года. Кыргызстан присоединился к плану действий в октябре 2003 года, Казахстан — в декабре 2004 года, Узбекистан — в марте 2010 года.

По данным пресс-службы, делегация Узбекистана приняла участие в 20-ой мониторинговой встрече Стамбульского плана действий и 24-ом совещании руководящей группы сети ОЭСР, проведенных в Париже.

«По результатам мониторинга Узбекистан получил рейтинг о наличии прогресса по всем рекомендациям (всего — 21)», — говорится в сообщении. При этом, негативный рейтинг «невыполнение» не был выставлен ни по одной из рекомендаций, что является лучшим результатом Узбекистана в Стамбульском плане, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Обсуждение и принятие мониторингового доклада Узбекистана проходило в два этапа, которые были открыты для представителей международных и неправительственных организаций, в том числе Европейского союза, Всемирного банка, ПРООН и Transparency International. По результатам обсуждения были утверждены мониторинговый доклад, включая рейтинги, и 47 новых рекомендаций.