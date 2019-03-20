21 марта, в день весеннего равноденствия, всемирно известный бренд модной одежды для всей семьи LC Waikiki откроет свой третий ташкентский магазин в ТРЦ Samarqand Darvoza.





Большой и просторный магазин площадью 800 кв. м и вместимостью более чем на 40 тысяч товаров будет расположен на втором этаже семейного торгово-развлекательного-центра Samarqand Darvoza. У всех посетителей ТРЦ будет замечательная возможность подготовиться к теплому сезону вместе с новой коллекцией весна-лето 2019 от LC Waikiki.

Более того, гостей ждут приятные бонусы. При покупке на сумму 250 тысяч сумов покупатель получит брендированный бокал в подарок, а также станет участником акции «Мартовский движ». Таким образом, можно будет выиграть смартфон iPhone XS MAX или сертификат на 1 млн сумов на шопинг в любом магазине Eurasia Group.





«LC Waikiki — каждый достоин одеваться хорошо».





Адрес: ул. Караташ, 5А

Ориентир: ТРЦ Samarqand Darvoza, 2-й этаж

Телефон: (+998) 71−205−57−77

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