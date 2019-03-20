Группа компаний AKFA Group сообщила об изменениях в составе учредителей и руководстве ряда предприятий, входящих в ее состав. В частности, с 20 марта были назначены и приступили к исполнению обязанностей новые председатели совета директоров в компаниях Artel, AKFA, AKFA Medline и Crafers.





Новым председателем совета директоров группы компаний Artel избран Баходир Равшанович Абдуллаев.

Основным видом деятельности компании Artel является производство в Республике Узбекистан бытовой техники и электроники под торговыми марками Artel, Samsung и Shivaki.





Новым председателем совета директоров группы компаний AKFA избран Аброр Ахралович Ганиев.

Группа компаний AKFA занимается производством алюминиевых и ПВХ-профилей, радиаторов отопления, алюминиевых композитных панелей под брендами AKFA и IMZO.





Совет директоров компании AKFA Medline возглавила Камолат Куканбаевна Мирзалиева.

AKFA Medline — это крупнейший частный многопрофильный медицинский центр в Средней Азии. Он оснащен современным оборудованием для диагностики, лечения и проведения сложных кардиохирургических, нейрохирургических и ортопедических операций при участии высококвалифицированного медицинского персонала.





На должность председателя совета директоров компании Crafers был назначен Азизхон Алишерович Амилов.

Основным видом деятельности Crafers является производство кондитерских изделий широкого ассортимента. На первом этапе планируется выпускать более 256 наименований кондитерских изделий с производственной мощностью более 46 тысяч тонн в год.





Председателем совета директоров компании MEDIAPARK стал Нодир Ригнатович Убайдуллаев.

Главным видом деятельности компании MEDIAPARK является организация розничной торговли бытовой техники и электроники. На сегодняшний день сеть насчитывает 11 магазинов по всей Республике Узбекистан.

По любым вопросам можно обращаться напрямую к руководителям по следующим контактам:

Абдуллаев Б.Р.

Телефон: (+998) 78−148−88−88

E-mail: bakhodir.abdullaev@artelgroup.org

Ганиев А.А.

Телефон: (+998) 71−203−00−00

E-mail: abror.ganiev@akfa.uz

Мирзалиева К.К.

Телефон: (+998) 71−203−30−03

E-mail: kamola.mirzalieva@akfamedline.uz

Амилов А.А.

Телефон: (+998) 71−207−72−07

E-mail: azizkhon.amilov@crafers.uz

Убайдуллаев Н.Р.

Телефон: (+998) 71−203−77−07

E-mail: nodir.ubaydullaev@mediapark.uz

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