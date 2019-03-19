Войска Министерства обороны получили очередную партию военной техники и вооружения в рамках программы мер по модернизации и оснащению войск на 2018−2021 годы. Торжественное мероприятие по передаче техники военным состоялось на Чирчикском танковом полигоне, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

По словам представителя Минобороны, военные регулярно получают машины и вооружение, однако в этом году партия техники — очень большая.

«На следующей неделе прибудет следующая партия военной техники. — отметил он. — В итоге Вооруженные Силы получат более 200 единиц. Это первая большая поставка машин и оружия. Вся техника будет распределена по пяти военным округам Узбекистана, часть отправится в командование войск охраны категорированных объектов».

Техника, поступающая на вооружение, — российского, китайского и узбекского производства. В ее числе — миномометы, хлебовозы, машины скорой помощи, водовозы, дальномеры для стрелкового оружия и тягач для перевозки артиллерии.

Как отметил представитель Минобороны, новые машины экономичнее предыдущих. Среди автомобилей, переданных военным, — машины, в частности, собранные на площадках UzAuto Trailer, КамАЗ и SamAuto по заказу Минобороны. Самаркандским заводом разработана и произведена машина медицинской помощи, оснащенная носилками, коляской и кислородным баллоном.

«Ожидается поставка новейших образцов бронетехники, вооружения, боеприпасов, средств противовоздушной обороны, — заявил заместитель министра обороны по вооружению и оснащению полковник Ойбек Исмоилов, обращаясь к военнослужащим. — Уверен, что в дальнейшем вы будете бережно следить и поддерживать в боевой готовности вверенную военную технику и вооружение».

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Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz»

Фото: Пресс-служба Минобороны