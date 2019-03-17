В столице начато тестирование новой форменной одежды инспекторов дорожно-патрульной службы УБДД ГУВД Ташкента, сообщила пресс-служба ГУВД.

Два инспектора ДПС в настоящее время несут службу в форме нового образца. В ходе эксперимента проверяется соответствие форменной одежды таким требованиям, как износоустойчивость, маркость (загрязняемость), удобство в ношении и при движении.

ГУВД отмечает, что также будет учитываться мнение граждан.

Фото: ГУВ Ташкета.

Фото: Водители Ташкента / Facebook.

Фото: Vachach / Facebook