19 марта — в преддверии Навруза — в Ташкенте впервые отметят Международный день картофеля, сообщили «Газете.uz» организаторы мероприятия.

В этот день в Ассоциации производителей картофеля состоится выставка и кооперационная биржа с участием крупных фермерских хозяйств, производителей сельскохозяйственной техники и поставщиков удобрений, представителей научно-исследовательских институтов, владельцев ритейл-сетей, а также гостей из СНГ и Европы.

Цель мероприятия — создание международной площадки для сотрудничества и обмена опытом в сфере выращивания картофеля, привлечение технологий зарубежных производителей оборудования и институтов, ответственных за развитие картофелеводства.

В ходе мероприятия пройдет церемония открытия завода по производству картофеля фри и хлопьев. Проект реализован с участием нидерландской компании Tummers.