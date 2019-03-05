Приоритизация реформ — основной вызов для экономики Узбекистана, заявил во вторник Альберт Егер, глава миссии фонда, посещавшей страну с 18 февраля по 5 марта для проведения консультаций по статье IV устава МВФ.

«Программа реформ, которую осуществляет Узбекистан, очень обширна. Это реформы в самых разных областях экономики, однако мы понимаем, что сделать все одновременно невозможно. Необходимо обдумать, какие из этих реформ должны быть приоритетными, осуществлять которые необходимо в первую очередь, а какие — могут подождать», — сказал Альберт Егер.

Эксперты МВФ выделили три приоритетных направления реформ в ближайшие год-два на основе анализа опроса группы инвесторов, работающих в Узбекистане:

реформы в энергетическом и банковском секторах (предоставление кредитов на равных условиях для всех заемщиков), а также сфере образования;

снижение издержек бизнеса, связанных с выполнением налоговых обязательств, обеспечение и развитие конкуренции;

укрепление принципов государственного управления в госсекторе — снижение коррупции, улучшение и обеспечение большей достоверности статистики, предсказуемость мер экономической политики с точки зрения инвесторов.

Растущие объемы кредитования экономики и ослабление внешнего спроса на основные экспортные товары республики представляют основные риски для экономики страны.

По данным миссии, в 2018 году рост кредитования экономики Узбекистана составил около 50%, что является «очень высоким показателем». «Будет важно сдерживать этот рост в будущем», — считает Альберт Егер.

Ранее МВФ уже рекомендовал Узбекистану снизить рост кредитования экономики в 2019 году примерно до 25%, чтобы удержать годовую инфляцию по индексу потребительских цен в прогнозируемом диапазоне 17−18%.

Глава миссии также отметил, что если в Узбекистане сохранится рост кредитования, то это приведет к циклу «бум — спад», когда из-за резкого роста объема кредитования и инвестиций перегревается экономика страны, растет инфляция. «Политики в таких случаях должны принимать решения, чтобы остановить перегрев, так как это может нанести урон реальной экономике. Официальные органы [Узбекистана] хорошо понимают эту проблему», — добавил он.