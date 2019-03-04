В середине февраля в Москве прошла крупнейшая в России и Восточной Европе 26-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019». Это наиболее авторитетное ежегодное событие в сфере продовольствия: в этом году в нем участвовало 2440 компаний из 69 стран мира. Здесь заключают перспективные контракты, заводят нужные знакомства и приобретают выгодных партнеров.

С 2015 года постоянным участником выставки стало одно из крупнейших и старейших предприятий Узбекистана «Комбинат Ташкентвино». Основанное в 1867 году, оно уже более 150 лет производит высококачественную продукцию, не раз отмеченную местными и зарубежными наградами.

На «Продэкспо-2019» комбинат представил более 100 наименований продукции и добавил в свою копилку почти три десятка почетных наград. Особыми медалями организаторы выставки отметили руководство комбината. Генеральный директор АО ИИ Toshkentvino kombinati Мурабит Махмудов награжден именными медалями «За высокое качество» и «За вклад в развитие пищевой промышленности». Высоких наград также удостоены исполнительный директор Шукрулло Адилов, директор по качеству Динара Касимходжаева и директор по финансам Икрам Ниязметов. Их вклад в развитие отрасли также был отмечен именными медалями.





По традиции до начала выставки проводится дегустационный конкурс. В комиссию входят ведущие дегустаторы России, которые отбираются в течение всего года. Несколько дней они оценивают конкурсантов по нескольким параметрам и выставляют оценки по 100-балльной системе. В 2019 году в дегустационном конкурсе участвовало более тысячи образцов. «Комбинат Ташкентвино» также представил несколько категорий продукции и получил заслуженный результат: две золотые и одна серебряная медали, два диплома XXI Дегустационного конкурса. Напитки, награжденные медалями конкурса, приобретают официальное признание как лучшие напитки на рынке России.

В престижном профессиональном конкурсе «Лучший продукт-2019» жюри выбирало лидеров среди сотен высококачественных товаров. И здесь продукция комбината оказалась на высоте: две золотые звезды в категории «Лучший инновационный продукт», две золотые медали, три серебряные медали (в том числе две — у продукции СП ООО Fruit juice за яблочный сок и лимонад «Тархун»), четыре бронзовые медали (одна из них — у Fruit juice за айвовый сок).





Особыми призами отмечены достижения компании в борьбе за высокое качество. «Комбинат Ташкентвино» и Fruit juice получили два почетных кубка как лучшие предприятия с высочайшим качеством выпускаемой продукции. Еще одним кубком награждено OOO Zomin Brewery за достижения в импортозамещении продукции.

За последние годы «Комбинат Ташкентвино» развивается уверенными темпами: расширяется ассортимент продукции, растет сеть фирменных магазинов «Виноград», открываются филиалы, модернизируются имеющиеся и осваиваются новые производственные линии.

Уверенное и динамичное развитие позволяет комбинату оставаться одним из крупнейших предприятий холдинга «Узвинпром», а множество наград, привезенных с «Продэкспо-2019», подтверждает, что высокое качество продукции соответствует ожиданиям зарубежных партнеров. Уже сегодня предприятие экспортирует продукцию в страны СНГ, Латвию, Германию, Китай, США, а в планах — расширение мощностей и освоение новых рынков сбыта.

На правах рекламы.